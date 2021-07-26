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10:38, 26 июля 2021 года В Орловской области утонул дайвер Тело 54-летнего мужчины в водолазном снаряжении достали из реки Недна.





В Кромском районе в реке Недна утонул 54-летний дайвер. О случившемся спасателей уведомил очевидец. Прибывшие на место поисковики из отряда «Водный» подняли тело погибшего с трехметровой глубины в 40 метрах от берега. В случившемся сейчас разбираются полицейские.



Орловские пожарно-спасательные подразделения за прошедшие выходные выезжали 36 раз, из них 16 выездов на ликвидацию возгораний, 20 на различные происшествия.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области





Артём Ежаков



