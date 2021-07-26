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11:02, 26 июля 2021 года В Орловскую область поступило 3 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт» Об этом заявил в Instagram губернатор Клычков.





В Орловскую область поступило 3 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт». Об этом заявил губернатор Клычков в Instagram. Этот препарат подходит для вакцинации переболевших коронавирусной инфекцией и ревакцинации ранее привившихся. В отличие от трех ранее зарегистрированных препаратов отечественного производства, для «Спутника Лайт» потребуется один укол.



Фото из Telegram-канала советника губернатора Сергея Лежнева





Артём Ежаков



