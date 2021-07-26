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11:28, 26 июля 2021 года За сутки трое орловцев скончались от COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 26 июля, за последние сутки в Орловской области выявлено 82 случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 39 755).



Накануне выписано 75 орловцев (всего – 37 541). От последствий болезни скончался 821 житель региона (+3 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 23 239 (всего – 6 149 780), число выздоровевших – 16 200 (всего – 5 506 834). Общее число летальных исходов – 154 601 (+727 случаев за сутки).



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



