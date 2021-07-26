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11:59, 26 июля 2021 года Сделать всё, чтобы спасти В период пандемии работа медиков стала во много раз сложнее. Гинекологам Орловской областной клинической больницы приходилось иметь дело с осложнёнными случаями женской патологии и беременности. Забирали пациенток из других больниц и лечили их многопрофильными бригадами. С врачами и пациентами отделения гинекологии встретилась корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская.





Когда заведующий гинекологическим отделением заходит в палату, все пациентки как одна расплываются в улыбке. И это не столько симпатия, сколько благодарность за то, что вылечили, за то, что стало легче. Валерия Кабеева, пациентка гинекологического отделения Орловской областной клинической больницы: «Родив двоих детей и никогда не обращаясь к гинекологам, я обнаружила, что у меня тоже бывают проблемы. Спасибо большое больнице». Шире всех улыбается Татьяна. Она выписывается. И покинет больницу с новым светлым чувством. Татьяна Салиева, пациентка гинекологического отделения Орловской областной клинической больницы: «Раньше я очень боялась гинекологов, но когда обратилась, мне очень-очень помогли, дали направление в эту больницу, быстро прооперировали». Однако улыбка завотделением Игоря Ререкина - грустная. Признаётся, что в последнее время очень устал. Игорь Ререкин, заведующий гинекологическим отделением Орловской областной клинической больницы: «Год был тяжелый - и предыдущий, и первая часть этого. Ковид, карантин, ограничения. Мы оказывали помощь инфицированным больным. Несмотря на соблюдение всех мер предосторожности - руководство с первых дней введения карантина строго за этим следило, болели и сотрудники». Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, гинекологическая помощь продолжала оказываться. Иногда приходилось забирать больных из перинатального центра и больницы им. Семашко, потому что некоторые хирургические методы лечения применяются только в областной больнице. В круглосуточной дежурной бригаде медиков обязательно есть гинеколог. Иногда беременным помогают сразу несколько узких специалистов. Нужно постараться и женщину спасти и её будущего ребёнка. Александр Чумак, заместитель главного врача Областной клинической больницы по хирургии: «Так, в этом году мы успешно прооперировали женщину с большой диафрагмальной грыжей, на фоне тяжелой беременности с прямой угрозой жизни. Удалось спасти пациентку, у которой практически все органы находились в грудной клетке - желудок, тонкая кишка, толстая кишка». По словам медиков – сейчас ситуация легче. Вернулись к своей основной работе гинекологи больницы им. Семашко. Освободилось время для плановой и высокотехнологичной помощи. За полгода закрыли все выделенные квоты. Игорь Ререкин, заведующий гинекологическим отделением Областной клинической больницы: «Миома матки, которая выполняется эндоскопически, стоит на потоке в областной больнице. Операции сложные, операции энергозатратные, финансовозатратные. Но нужно отдать должное руководству, оно это понимает и идёт навстречу. Мы не ограничены ни в расходных материалах, ни в инструментах». Жизнь немного налаживается, и есть надежда, что скоро будут улыбаться не только пациенты, но и врачи.





Елена Литинская



