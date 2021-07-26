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12:10, 26 июля 2021 года Орловцы познакомились с мастером рисования слов В библиотеке имени Пришвина состоялась встреча с художником, дизайнером, автором комиксов Захаром Ящиным. Автор продемонстрировал леттеринг - мастерство рисования слов и известных фраз. На встрече была корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина.





В орловской библиотеке имени Пришвина прошла встреча с создателем необычных шрифтов Захаром Ящиным. Как рассказал художник, своё пристрастие к книгам он получил ещё в детстве. В орловской библиотеке имени Пришвина прошла встреча с создателем необычных шрифтов Захаром Ящиным. Как рассказал художник, своё пристрастие к книгам он получил ещё в детстве. Захар Ящин, иллюстратор: «Я благодарен отцу, что снабдил меня с самого раннего детства лучшими книгами, доступными на тот момент, и вкус к иллюстраторам был привит теми детскими старыми книгами. Я потом специально сравнивал - многие книги были моего года рождения». Сейчас Захар Ящин известен как автор необычного проекта - выставка музыкальных цитат и леттеринга, или мастерства рисования слов. Из его работ уже сложилась целая галерея стильных буквенных композиций. Его буквы принимают необычную форму, а фразы, напечатанные авторскими шрифтами, привносят в текст особое настроение и наполненность. Выставку Захара Ящина «Музцитаты» в Пришвинке можно увидеть до 18 августа.





Татьяна Тимохина



