На Орловщине почти вполовину снизилась смертность в ДТП

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12:14, 26 июля 2021 года
На Орловщине почти вполовину снизилась смертность в ДТПВ первом полугодии 2021 года на дорогах региона погибло 26 человек – на 42% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2020-го.
В Орловской области в январе-июне 2021 года в сравнении с первым полугодием 2020-го отмечено снижение числа ДТП, а также пострадавших и погибших в них. По информации главы регионального департамента дорожного хозяйства и транспорта Алексея Субботина, за первые шесть месяцев текущего года на дорогах Орловщины произошла 271 авария (-12,3%), в них пострадало 358 человек (-11,6%), погибло – 26 (-42%).
Власти связывают улучшение ситуации с работой систем фото- и видеофиксации, а также комплексным подходом при организации ремонтных работ.
Артём Ежаков