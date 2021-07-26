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12:36, 26 июля 2021 года Сегодня в России отмечают День парашютиста Праздник - неофициальный. Тем не менее, любители и профессионалы отмечают его масштабно: устраивают показательные прыжки, проводят командные и личные соревнования.





Сегодня в России отмечают День парашютиста. Празднуют и в Орле. В регионе активно развивается парашютный спорт. В молодёжном военно-патриотическом центре «Десантник» парней и девушек готовят к полётам. Первые прыжки совершают на бывшем аэродроме «Пугачёвка». Там же накануне прошло Первенство Брянской области по парашютному спорту, где достойно себя показали и орловские любители неба.





Юлия Сабельникова



