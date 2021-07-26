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12:38, 26 июля 2021 года

Орловцы платят за коммуналку меньше большинства соседей

В регионе сохранился один из самых невысоких совокупных тарифов в ЦФО.


В Орловской области сохранилась одна из самых невысоких совокупных плат за коммунальные услуги в ЦФО. Для семьи из трёх человек, живущих в квартире площадью в 64 м2, она составила 4 483,83 рубля. Среди шести других областей в Центральном федеральном окурге только в двух эта цифра меньше – в Липецкой (меньше на 160,33 рубля) и Белгородской (меньше на 28,4 рубля). Об этом сообщает telegram-канал «ТЕЛЕГРАММЫ из ОРЛА».

С 1 июля в Орловской области рост тарифов по совокупному набору коммунальных услуг не превысил 3,52%.


Артём Ежаков
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