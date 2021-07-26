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13:00, 26 июля 2021 года В Орле отстает от графиков ремонт трех объектов «БКАД-2021» Ход реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обсудили сегодня на аппаратном совещании в областном правительстве.





В Орле отстают графики ремонта ул. Октябрьской, пер. Ипподромный и ул. Генерала Родина. Это 3 из 10 объектов, запланированных к ремонту в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году.



Также было заявлено, что 10 из 11 объектов в Орловском районе практически готовы к сдаче.



Уже завершены работы на 8 областных автодорогах, ещё три близки к окончанию реконструкции. Всего в этом году по программе «БКАД» отремонтируют 33 объекта.





Артём Ежаков



