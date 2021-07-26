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14:00, 26 июля 2021 года Десятилетний жеребец Имперфект Виз завоевал Кубок Губернатора Орловской области Наездник Николай Севастьянов считает главной причиной победы правильный уход.





В Орле прошёл первый этап Кубка России по ЦФО по испытанию лошадей рысистых пород. В рамках турнира разыграли Кубок Губернатора Орловской области. Этот приз взял десятилетний жеребец Имперфект Виз, управлял которым Николай Севастьянов. Как отмечает наездник, правильный уход за лошадью приносит свои плоды. Большую важность имеет и рацион. Чем кормить лошадь, Николай Севастьянов изучил давно. В спорте он с 8-го класса школы и знает все его тонкости на отлично. Николай Севастьянов, обладатель Кубка Губернатора (2021 г.): «Любая победа - всегда тяжело. Конь немножко не заладил в повороте, но справился, старался и в итоге мы победили. Лошадь - очень душевное животное. Если правильно к ней относиться, она все тебе отдаст». Победа орловского коня стала отличным началом этапа Кубка России по Центральному федеральному округу для лошадей рысистых пород. Разведение различных пород лошадей всегда было важной частью сельского хозяйства. Руководство нашего региона планирует уделять этому виду деятельности большее внимание. Александр Шалимов, руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области: «Надеюсь, что в дальнейшем это мероприятие и коневодство Орловской области будет развиваться и найдёт свое продолжение. Но даже сейчас уже видно, наши коневладельцы и наши конезаводчики не потерялись и занимают достойные места на подобных соревнованиях и в других регионах». Финальный раунд Кубка России состоится осенью на центральном московском ипподроме.





Анастасия Дорохова



