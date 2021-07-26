«Договариваемся с ковидом о ненападении». Сотрудники орловского отделения телекоммуникационной компании вакцинировались

Без отрыва от работы первую дозу вакцины получили более 100 человек. Скоро эта организация станет «зеленым предприятием». За вакцинацией наблюдала корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская.

В Орле сотрудники телекоммуникационной компании вакцинируются против коронавирусной инфекции. Две переговорных зоны офиса на день стали медицинскими кабинетами. В одном принимает врач, в другом ставятся прививки. Договариваемся с ковидом о ненападении - шутят сотрудники.

Перед прививкой - обязательный осмотр врача. Измеряется давление, сатурация кислорода, температура. Обязательно выясняется анамнез. В этот раз нескольких человек к вакцинации не допустили.

Светлана Кромина, фельдшер поликлиники № 3 г. Орла: «Два или три человека мы не допустили – кто-то лечил зубы, кто-то делал анестезию. Могут быть перекрестные реакции – решили, что сделаем медотвод им в этот день».

Прививали этот раз только «Спутником». Медсестра поликлиники № 3 Юлия Симонова выезжает на вакцинации уже два месяца. Говорит, что, как правило, эта прививка переносится хорошо, и аномальных реакций после укола почти нет.

Опасности пандемии в компании уже хорошо почувствовали. Поэтому решение о вакцинации сотрудников приняли без колебаний. Сам директор привился еще месяц назад.

Сергей Захаров, директор Орловского регионального отделения компании: «Для любого бизнеса команда делает результат. Мы хотим, чтобы наша команда была здорова, поэтому организовали у себя прививочный пункт, и, я думаю, мы справимся с этим заразным заболеванием».

Привиться практически на рабочем месте - очень удобно. В этот день первую дозу получили чуть больше ста сотрудников компании. Через три недели планируется повторная процедура. Тогда же смогут привиться и те, кто сегодня в отпуске. Кроме того есть и стимул для вакцинации.

Владимир Ореликов, руководитель контактного центра компании: «В нашей компании приняли решение предоставить возможность выбора сотрудникам - либо отгулы, либо материальную компенсацию. Сотрудник сам выбирает».

Цель компании - привить хотя бы 50 процентов сотрудников. С учётом того, что часть из них вакцинировалась самостоятельно, а часть переболела, цель - предприятие без ковида - вполне достижима.