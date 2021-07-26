«Договариваемся с ковидом о ненападении». Сотрудники орловского отделения телекоммуникационной компании вакцинировались

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14:15, 26 июля 2021 года
«Договариваемся с ковидом о ненападении». Сотрудники орловского отделения телекоммуникационной компании вакцинировалисьБез отрыва от работы первую дозу вакцины получили более 100 человек. Скоро эта организация станет «зеленым предприятием». За вакцинацией наблюдала корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская.
В Орле сотрудники телекоммуникационной компании вакцинируются против коронавирусной инфекции. Две переговорных зоны офиса на день стали медицинскими кабинетами. В одном принимает врач, в другом ставятся прививки. Договариваемся с ковидом о ненападении - шутят сотрудники.
Перед прививкой - обязательный осмотр врача. Измеряется давление, сатурация кислорода, температура. Обязательно выясняется анамнез. В этот раз нескольких человек к вакцинации не допустили.
Светлана Кромина, фельдшер поликлиники № 3 г. Орла: «Два или три человека мы не допустили – кто-то лечил зубы, кто-то делал анестезию. Могут быть перекрестные реакции – решили, что сделаем медотвод им в этот день».
Прививали этот раз только «Спутником». Медсестра поликлиники № 3 Юлия Симонова выезжает на вакцинации уже два месяца. Говорит, что, как правило, эта прививка переносится хорошо, и аномальных реакций после укола почти нет.
Опасности пандемии в компании уже хорошо почувствовали. Поэтому решение о вакцинации сотрудников приняли без колебаний. Сам директор привился еще месяц назад.
Сергей Захаров, директор Орловского регионального отделения компании: «Для любого бизнеса команда делает результат. Мы хотим, чтобы наша команда была здорова, поэтому организовали у себя прививочный пункт, и, я думаю, мы справимся с этим заразным заболеванием».
Привиться практически на рабочем месте - очень удобно. В этот день первую дозу получили чуть больше ста сотрудников компании. Через три недели планируется повторная процедура. Тогда же смогут привиться и те, кто сегодня в отпуске. Кроме того есть и стимул для вакцинации.
Владимир Ореликов, руководитель контактного центра компании: «В нашей компании приняли решение предоставить возможность выбора сотрудникам - либо отгулы, либо материальную компенсацию. Сотрудник сам выбирает».
Цель компании - привить хотя бы 50 процентов сотрудников. С учётом того, что часть из них вакцинировалась самостоятельно, а часть переболела, цель - предприятие без ковида - вполне достижима.
Елена Литинская