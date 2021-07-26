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Главная » Новости

14:37, 26 июля 2021 года

Телефонные мошенники лишили двух молодых орловчанок 1 млн 850 тыс. рублей

Лже-сотрудники банка снова смогли запугать граждан потерей денег.


В Орле расследуются два уголовных дела о мошенничестве, совершенном в отношении молодых орловчанок, – сообщили в областном УМВД. 26-летняя жительница Малоархангельского района перевела злоумышленникам 1 млн 241 тыс. рублей. Девушке позвонили якобы сотрудники службы безопасности банка и сообщили, что на её имя сейчас оформляется кредит. Чтобы помешать «мошенникам», по инструкции собеседников орловчанка взяла в областной столице два займа и через банкомат перевела обналиченные деньги на «безопасные счета». Во втором случае 23-летняя жительница Орла аналогичным способом лишилась более 598 тыс. рублей.

Сотрудники регионального УМВД снова напоминают о возможности подмены телефонных номеров (8-800, 8-495, 8-499 и т.д.) и связанным с этим мошенничеством. Никогда не сообщайте личную информацию и данные карты, не отправляйте пустые СМС или с набором цифр, а также не берите кредиты, руководствуясь инструкциями банковских специалистов – настоящие никогда не попросят об этом.

Также с недоверием отнеситесь к сообщениям о взломах ваших банковских учетных данных и попытках украсть средства. При получении любой такой информации, а также при попытках добычи собеседником ваших персональных данных – завершите разговор и сами перезвоните в службу поддержки банка, однако набирайте номер заново.


Артём Ежаков
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