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15:24, 26 июля 2021 года В Ливнах столкнулись две немецкие легковушки. Водители госпитализированы Инцидент произошел накануне около двух часов дня.





25 июля в 13:50 в районе улицы Фрунзе в Ливнах 39-летняя автолюбительница на Mercedes при повороте налево допустила столкновение с BMW, которым управлял 22-летний водитель. Оба автолюбителя с травмами были госпитализированы.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 24 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 13 человек получили ранения.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков



