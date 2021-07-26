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15:43, 26 июля 2021 года 27 июля в Ливнах организуют мобильную вакцинацию Желающим будет сделан первый укол «ЭпиВакКороны».





В Ливнах 27 июля с 11:00 до 17:00 будет развернута мобильная вакцинация от COVID-19. Желающим будет введен первый компонент вакцины «ЭпиВакКорона», – сообщает ливенская администрация. Передвижной ФАП примет пациентов около ТЦ «Магнит Семейный».



Для прохождения процедуры необходимо взять с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Перед прививкой медики проведут осмотр граждан.





Артём Ежаков



