понедельник 26.07.2021 18:10:36 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

15:45, 26 июля 2021 года

В Орловской области МФЦ вернулись к обычному режиму работы

Получить электронные госуслуги орловцы могут без предварительной записи.


С апреля прошлого года в МФЦ четыре раза переходили на режим предварительной записи. С сегодняшнего дня он вновь отменен – из снижения заболевших коронавирусом в регионе, но при условии соблюдения всех противоэпидемических правил.

В режиме предварительной записи ежедневно в многофункциональных центрах региона обслуживали порядка 1600 посетителей. С переходом на «живую очередь» цифра увеличится минимум до двух тысяч. С таким потоком жёсткое соблюдение санитарных норм - ключ к успешной работе. Так удалось избежать случаев массового заражения в коллективе.

Павел Калугин, директор БУ ОО «МФЦ»: «Мы начинаем работать в обычном режиме, соблюдая все ограничения: это масочный режим, в больших помещениях работают рециркуляторы, и мы не допускаем большого скопления людей в помещениях».

Подспорьем для продолжения работы стала вакцинация. К этому моменту иммунитет есть у 40% сотрудников.


Анна Вайсергисер
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.