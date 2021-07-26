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15:45, 26 июля 2021 года В Орловской области МФЦ вернулись к обычному режиму работы Получить электронные госуслуги орловцы могут без предварительной записи.





С апреля прошлого года в МФЦ четыре раза переходили на режим предварительной записи. С сегодняшнего дня он вновь отменен – из снижения заболевших коронавирусом в регионе, но при условии соблюдения всех противоэпидемических правил.



В режиме предварительной записи ежедневно в многофункциональных центрах региона обслуживали порядка 1600 посетителей. С переходом на «живую очередь» цифра увеличится минимум до двух тысяч. С таким потоком жёсткое соблюдение санитарных норм - ключ к успешной работе. Так удалось избежать случаев массового заражения в коллективе.



Павел Калугин, директор БУ ОО «МФЦ»: «Мы начинаем работать в обычном режиме, соблюдая все ограничения: это масочный режим, в больших помещениях работают рециркуляторы, и мы не допускаем большого скопления людей в помещениях».

Подспорьем для продолжения работы стала вакцинация. К этому моменту иммунитет есть у 40% сотрудников.





Анна Вайсергисер



