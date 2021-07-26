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16:06, 26 июля 2021 года Две девочки и женщина пострадали в ДТП под Орлом К счастью, травмы оказались несерьёзными – все трое отпущены после оказания медицинской помощи.





25 июля в 17:20 на 2 километре трассы Болхов – Мценск – Шашкино 40-летняя автолюбительница на Renault Megane потеряла управление иномаркой и слетела с дороги в кювет, где врезалась в дерево. Помимо нее, травмы получили её пассажирки – 15-летняя и 9-летняя девочки. Все трое отпущены медиками после оказания помощи.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 24 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 13 человек получили ранения.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков



