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16:35, 26 июля 2021 года

В Орле задержали распространителя крупной партии героина

В преступлении подозревают 25-летнего иностранца.


В Заводском районе Орла благодаря оперативной информации задержан 25-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, – сообщили в УМВД. В рюкзаке у него обнаружилось 355 грамм героина, расфасованных в 170 свертков. Силовики считают, что «зелье» предназначалось для сбыта бесконтактным способом на территории страны.

Заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в крупном размере». На время расследования иностранец взят под стражу.


Артём Ежаков
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