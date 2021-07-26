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16:35, 26 июля 2021 года В Орле задержали распространителя крупной партии героина В преступлении подозревают 25-летнего иностранца.





В Заводском районе Орла благодаря оперативной информации задержан 25-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, – сообщили в УМВД. В рюкзаке у него обнаружилось 355 грамм героина, расфасованных в 170 свертков. Силовики считают, что «зелье» предназначалось для сбыта бесконтактным способом на территории страны.



Заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в крупном размере». На время расследования иностранец взят под стражу.





Артём Ежаков



