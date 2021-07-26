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16:47, 26 июля 2021 года

В Мценском районе отремонтирован мост через реку Колу

Переправа расположена на 333-м километре автодороги М-2 «Крым».


В Орловской области силами ФКУ Упрдор Москва ‒ Харьков отремонтирован правый мост через реку Колу. Переправа в Мценском районе является частью автодороги федерального значения М-2 «Крым». Работы здесь велись с октября прошлого года, и теперь мост отвечает всем современным требованиям безопасности.

В ходе реконструкции дорожники обновили промежуточные опоры, пролетные строения и конструкции мостового полотна. Дополнительно укреплены конусы моста, устроены новые лестничные сходы, установлены дорожные знаки, опоры освещения, а также нанесена горизонтальная разметка. Не забыли и об экологии – в пределах водоохранной зоны реки Колы появились очистные сооружения.

На этом работы управления в Орловской области не завершаются. В этом году закончится капитальный ремонт моста через реку Мезенку на 202 километре автодороги Р-92 Калуга ‒ Орел, а также обновятся 70 километров федеральных трасс.

Фото пресс-службы ФКУ Упрдор Москва ‒ Харьков


Артём Ежаков
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