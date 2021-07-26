Главная » Новости



16:47, 26 июля 2021 года В Мценском районе отремонтирован мост через реку Колу Переправа расположена на 333-м километре автодороги М-2 «Крым».





В Орловской области силами ФКУ Упрдор Москва ‒ Харьков отремонтирован правый мост через реку Колу. Переправа в Мценском районе является частью автодороги федерального значения М-2 «Крым». Работы здесь велись с октября прошлого года, и теперь мост отвечает всем современным требованиям безопасности.



В ходе реконструкции дорожники обновили промежуточные опоры, пролетные строения и конструкции мостового полотна. Дополнительно укреплены конусы моста, устроены новые лестничные сходы, установлены дорожные знаки, опоры освещения, а также нанесена горизонтальная разметка. Не забыли и об экологии – в пределах водоохранной зоны реки Колы появились очистные сооружения.



На этом работы управления в Орловской области не завершаются. В этом году закончится капитальный ремонт моста через реку Мезенку на 202 километре автодороги Р-92 Калуга ‒ Орел, а также обновятся 70 километров федеральных трасс.



Фото пресс-службы ФКУ Упрдор Москва ‒ Харьков





Артём Ежаков



