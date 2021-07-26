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17:06, 26 июля 2021 года Взрыв баллона со сжиженным газом. Следствие подозревает супруга погибшей в покушении на убийство Стали известны подробности трагедии под Орлом, в посёлке Пенькозаводской Свердловского района. В результате взрыва баллона со сжиженным газом пострадали два человека. Хронология трагедии - в материале корреспондента ГТРК «Орёл» Антона Киселёва.





Тихий посёлок под Змиёвкой. Домов пятнадцать, не больше. 23 июля. Около двух часов дня. Местные жители ждут автолавку, собралась небольшая очередь. И тут раздаётся взрыв, который был слышен на несколько километров.



Как выяснилось, в одном из домов взорвался баллон со сжиженным газом. Возгорания не было. Но стены у дома повело. Внутри находились двое местных жителей - супруги-пенсионеры. Женщина сильно обгорела и скончалась до приезда бригады скорой помощи. Соседи рассказывают, что она долгое время болела. Была лежачей. Следствие предполагает, что её попытался убить собственный супруг.



Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «23 июля 2021 года было обнаружено тело женщины в посёлке Пенькозаводской Свердловского района Орловской области. В связи с этим возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство данной женщины. Расследование уголовного дела осуществляется Свердловским межрайонным следственным отделом».

Как нам стало известно, мужчина при взрыве получил ожоги 30% тела. Был в шоковом состоянии. А спустя сутки он скончался. Но, несмотря на это, расследование уголовного дела продолжится до установления всех обстоятельств.





Антон Киселёв



