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17:43, 26 июля 2021 года

Жильцов домов, расположенных на территории бывшего пансионата «ЗИЛ», поддержал суд

Территория пансионата переходила от одного хозяина к другому, а людей просто пытались выжить.


Два трёхэтажных кирпичных дома, расположенные на территории бывшего пансионата «ЗИЛ», были построены в 70-х годах прошлого века для сотрудников. 43 человека здесь зарегистрировано. Со временем территория пансионата переходила от одного хозяина к другому, а людей просто пытались выжить. Последний собственник подал в суд на жильцов с требованием выселить, те подали встречное заявление.

На днях состоялся суд, который обязал нового собственника беспрепятственно допускать жителей в их квартиры и вернуть подключение ко всем коммуникациям.

Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области: «Требования прокурора удовлетворены, на ответчика возложены соответствующие обязанности. Решение районного суда в настоящее время не вступило в законную силу. Вопросы соблюдения законности и обеспечения прав граждан остаются на личном контроле прокурора Орловской области».


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Всеволод Трифонов
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