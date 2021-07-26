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17:43, 26 июля 2021 года Жильцов домов, расположенных на территории бывшего пансионата «ЗИЛ», поддержал суд Территория пансионата переходила от одного хозяина к другому, а людей просто пытались выжить.





Два трёхэтажных кирпичных дома, расположенные на территории бывшего пансионата «ЗИЛ», были построены в 70-х годах прошлого века для сотрудников. 43 человека здесь зарегистрировано. Со временем территория пансионата переходила от одного хозяина к другому, а людей просто пытались выжить. Последний собственник подал в суд на жильцов с требованием выселить, те подали встречное заявление.



На днях состоялся суд, который обязал нового собственника беспрепятственно допускать жителей в их квартиры и вернуть подключение ко всем коммуникациям.

Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области: «Требования прокурора удовлетворены, на ответчика возложены соответствующие обязанности. Решение районного суда в настоящее время не вступило в законную силу. Вопросы соблюдения законности и обеспечения прав граждан остаются на личном контроле прокурора Орловской области».



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Всеволод Трифонов



