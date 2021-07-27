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7:44, 27 июля 2021 года В Орле назвали получателей городского субсидирования В список попали 10 социально ориентированных НКО.





В Орле подвели итоги конкурса на предоставление субсидирования социально ориентированным некоммерческим организациям, – сообщили в мэрии. Между 10 НКО в равной доле распределят 600 тыс. рублей. В перечень победителей попали:



• Федерация бадминтона Орловской области (проект «Бадминтон – здоровье – зрение»);

• Орловское городское отделение Российского Красного Креста (проект «Рука помощи»);

• Региональный центр компетенций по развитию городской среды Орловской области (проект «Центр компетенций развития города Орла»);

• Орловское областное отделение Союза литераторов Российской Федерации (проект «Наш город Орел»);

• Орловское региональное отделение Ассамблеи народов России (проект «Восток – дело тонкое»);

• Молодежный спортивный военно–патриотический центр «Десантник» (проект «Я бы в армию пошел. Пусть меня научат»);

• Военно–исторический поисковый клуб «Дороги войны» (проект «Вахта Памяти»);

• Заводская районная общественная организация Орловской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов (проект «Социальная поддержка и защита граждан»);

• Орловское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» (проект «Тропа боевого братства»);

• Орловская региональная общественная организация социальной поддержки населения «Красный мост» (проект «Бирюзовое кольцо России»).





Артём Ежаков



