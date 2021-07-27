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6:23, 27 июля 2021 года

Орловский «Красный Крест» получил государственное финансирование

Благодаря победе в конкурсе Фонда Президентских грантов общественники получат порядка 2,9 миллиона рублей на реализацию программы «Сестра милосердия 2.0».


 Орловское отделение «Российского Красного Креста» выиграло президентский грант в размере порядка 2,9 миллиона рублей на реализацию проекта «Сестра милосердия 2.0». За 10 месяцев действия этой программы первой помощи обучились более 1,5 тыс. орловцев, свыше 500 опекунов приобрели навыки ухода за гражданами, полностью или частично потерявшими дееспособность, 350 семьям в трудной жизненной ситуации оказали благотворительную помощь на 400 тыс. рублей.


Артём Ежаков
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