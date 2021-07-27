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8:25, 27 июля 2021 года

На Орловщине упало производство сахара, муки и крупы

Тем не менее, пищевая промышленность в регионе увеличилась.


Пищевая промышленность на Орловщине в первом полугодии 2021-го увеличилась на 17,3%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, здесь значительно (на 54,2%) возросло изготовление мясных полуфабрикатов. Тем не менее, производство белого свекловичного сахара рухнуло на 60,5%, различной муки – на 34,4%. Изготовление крупы за этот период снизилось на 24,9%, жидкого обработанного молока – на 16,7%, скоропортящихся хлебобулочных изделий – на 8,3%.

Промышленное производство в этом периоде в целом возросло на 14%, – следует из отчёта Орёлстата. На эту цифру в большей степени повлияли обрабатывающие производства, энергетика, теплоэнергетика и газовые отрасли.


Артём Ежаков
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