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9:27, 27 июля 2021 года

ПФР: Порядок индексации пенсии после увольнения

В Орловской области свыше 194000 пенсионеров имеют страховую пенсию. 17% орловцев от этого числа продолжают работать и получать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без индексации.


C 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения, этим гражданам будет произведен перерасчет пенсии с учетом индексаций в период работы. Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области напоминает: разницу гражданину компенсируют через три месяца на четвертый после прекращения его трудовой деятельности.

Например, если пенсионер прекратил работать в июле текущего года, то пенсия с учетом пропущенных индексаций будет выплачена ему в ноябре. Тогда же будет произведена доплата за предыдущие три месяца – август, сентябрь, октябрь.

Возобновление индексации пенсии после увольнения произойдет без заявления пенсионера, на основании сведений, которые Пенсионный фонд получает от работодателей не позднее 15 числа каждого месяца.
Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии останется таким, какой был рассчитан на день, предшествующий дню возобновления работы.

Важно! Если вместе с пенсией гражданин получает федеральную социальную доплату (ФСД), то о факте начала трудовой деятельности ему следует заранее уведомить ПФР. Поскольку работающим пенсионерам выплата ФСД приостанавливается.

Точный размер своей пенсии гражданин может узнать из выписки из индивидуального лицевого счета (ИЛС). Сведения доступны в Личном кабинете (www.es.pfrf.ru), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).


Артём Ежаков
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