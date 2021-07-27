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21:20, 26 июля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии в Свердловском районе. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.



- Общее решение - защититься от ковид. Сотрудники компании сотовой связи хотят быть здоровыми.



- В порядке живой очереди. Сегодня МФЦ региона вернулись в привычный график.



- 100 млн. рублей - на межквартальные проезды. Орёл получил дополнительные деньги на дороги.



- Галопом - за Кубком ЦФО. На орловском ипподроме соревновались лошади рысистых пород.



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