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20:48, 26 июля 2021 года Партию вакцины «Спутник Лайт» распределят между орловскими городскими поликлиниками Три тысячи доз однокомпонентной вакцины сегодня прибыли в регион.





Первая партия однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», прибывшая сегодня в Орловскую область, будет распределена по городским поликлиникам, – об этом заявил во время прямого эфира в социальных сетях губернатор Клычков. «Она предназначена для ревакцинации. Через полгода с момента предыдущей вакцинации, если отсутствуют антитела, можно идти на ревакцинацию именно "Спутником Лайт"», – подчеркнул глава региона.



Также губернатору задали вопрос о проценте вакцинированных граждан. Как отметил губернатор, в регионе 46% вакцинированных.





Артём Ежаков



