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21:03, 26 июля 2021 года Детские игровые при ТЦ, свободных от COVID-19, будут открыты Об этом заявил во время прямого эфира в социальных сетях губернатор Андрей Клычков.





В Орловской области организации, получившие статус свободной от COVID-19 зоны (антитела у 100% персонала), смогут снова открыть детские игровые комнаты. Об этом заявил во время прямого эфира в социальных сетях губернатор Андрей Клычков. «Мы ввели запрет на детские центры в ТЦ и других заведениях для covid-безопасности детей, но создали статус «зелёной зоны», и учреждениям, получившим его, я предложу снять эти ограничения для этих заведений», – заявил глава региона.





Артём Ежаков



