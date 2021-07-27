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21:11, 26 июля 2021 года В дорожный ремонт в Заводском районе Орла вложат 100 миллионов рублей Деньги пойдут в обновление трасс в 909-м квартале, Зареченском микрорайоне и Новой Ботанике.





Орел дополнительно получит 100 миллионов рублей на дорожный ремонт в Заводском районе. Об этом заявил в прямом эфире в социальных сетях губернатор Клычков. Со слов главы региона, деньги предназначены для обновления трасс в 909 квартале, в Зареченском микрорайоне и Новой Ботанике.





Артём Ежаков



