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9:52, 27 июля 2021 года Под Орлом пожар уничтожил пшеничное поле Выгорело пять гектаров зерновых.





Накануне в полдень в сельском поселении Масловское Орловского района загорелось пшеничное поле. Сообщение о ЧП поступило на пульт спасателей в 12:32. Прибывшие на место огнеборцы локализовали очаг пламени и не позволили ему распространиться на соседнее ржаное поле. Пожар уничтожил пять гектаров пшеницы и КАМАЗ-5511, стоящий в эпицентре. Никто не пострадал, степень ущерба и причины произошедшего сейчас выясняют специалисты.



За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 25 раз, из них 14 выездов на ликвидацию возгораний и 11 на различные происшествия и помощь населению, – сообщили в региональном управлении МЧС России.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области





Артём Ежаков



