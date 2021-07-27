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10:21, 27 июля 2021 года

«Тургеневский дуб» продолжает лидировать в конкурсе «Российское дерево года»

За пять дней до конца голосования символ Спасского-Лутовиново опережает брянский «Ясень-великан» почти на тысячу голосов.


«Тургеневский дуб» за пять дней до конца голосования за звание «Российского дерева года» на 971 пункт опережает брянский «Ясень-великан». Проголосовать за дерево, посаженное писателем-орловцем, можно до 1 августа. Официальные итоги станут известны не позднее 10 августа.

В случае победы, легендарный дуб станет конкурсантом «Европейского дерева года – 2022» и получит сертификат на проведение оздоровительных мероприятий специалистами экспертного центра «Здоровый лес». Если вы еще не отдали свой голос, сделать это можно на сайте www.rosdrevo.ru.


Артём Ежаков
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