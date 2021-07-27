Главная » Новости



10:21, 27 июля 2021 года «Тургеневский дуб» продолжает лидировать в конкурсе «Российское дерево года» За пять дней до конца голосования символ Спасского-Лутовиново опережает брянский «Ясень-великан» почти на тысячу голосов.





«Тургеневский дуб» за пять дней до конца голосования за звание «Российского дерева года» на 971 пункт опережает брянский «Ясень-великан». Проголосовать за дерево, посаженное писателем-орловцем, можно до 1 августа. Официальные итоги станут известны не позднее 10 августа.



В случае победы, легендарный дуб станет конкурсантом «Европейского дерева года – 2022» и получит сертификат на проведение оздоровительных мероприятий специалистами экспертного центра «Здоровый лес». Если вы еще не отдали свой голос, сделать это можно на сайте www.rosdrevo.ru.





Артём Ежаков



