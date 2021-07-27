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11:02, 27 июля 2021 года

Аллеи тургеневской усадьбы вновь стали главным местом шахматных баталий

В Спасское-Лутовиново съехались гроссмейстеры не только из Орловской области, но даже из других стран. И место выбрано не случайно. Известно, что Иван Сергеевич Тургенев хорошо играл в шахматы. В мир черно-белых клеток и фигур погрузилась корреспондент ГТРК «Орёл» Анастасия Дорохова.


Второй Тургеневский шахматный турнир собрал опытных игроков из Орловской области и соседних регионов. Одному из спортсменов для участия в партиях пришлось пересечь границу – он приехал в Мценский район из американского Бостона. 
 
Турнир проходил в блиц-формате. Всего состоялось девять туров, на каждую партию участнику предлагалось три минуты. Среди участников были и те, кто пробовал свои силы в Первом Тургеневском турнире. В их числе и победитель – Константин Беспалов из Щёкино Тульской области.
 
Константин Беспалов, двукратный победитель Тургеневского шахматного турнира (г. Щёкино): «К сожалению, на подготовку нет времени. Просто люблю шахматы, люблю играть, с удовольствием приезжаю второй год подряд. С семи лет как папа научил играть, с тех пор это и увлекло меня, так и продолжаю».
 
В день турнира гости Спасского могли попробовать себя и в сеансе одновременной игры с гроссмейстером Максимом Новиковым. Мастер игры высоко отметил место проведения турнира. Воздух для шахматиста - отличный помощник.

 
Максим Новиков, гроссмейстер (г. Тула): «Как Ботвинник учил - он говорил, что за двадцать минут перед партией надо прогуляться, и двадцать минут после партии - чтобы надышаться кислородом, чтобы отойти от партии, чтобы мозг отдохнул. В конце турнира тяжело играть, потому что накапливается усталость». 
 
И в этот же день на главной сцене усадьбы состоялся разбор одной из партий Ивана Сергеевича Тургенева, а также лекция о её историческом контексте. Усадьба писателя по-прежнему наполнена шахматным духом и здесь уже готовятся к третьему шахматному турниру.



Анастасия Дорохова
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