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11:02, 27 июля 2021 года Аллеи тургеневской усадьбы вновь стали главным местом шахматных баталий В Спасское-Лутовиново съехались гроссмейстеры не только из Орловской области, но даже из других стран. И место выбрано не случайно. Известно, что Иван Сергеевич Тургенев хорошо играл в шахматы. В мир черно-белых клеток и фигур погрузилась корреспондент ГТРК «Орёл» Анастасия Дорохова.





Второй Тургеневский шахматный турнир собрал опытных игроков из Орловской области и соседних регионов. Одному из спортсменов для участия в партиях пришлось пересечь границу – он приехал в Мценский район из американского Бостона. Турнир проходил в блиц-формате. Всего состоялось девять туров, на каждую партию участнику предлагалось три минуты. Среди участников были и те, кто пробовал свои силы в Первом Тургеневском турнире. В их числе и победитель – Константин Беспалов из Щёкино Тульской области. Константин Беспалов, двукратный победитель Тургеневского шахматного турнира (г. Щёкино): «К сожалению, на подготовку нет времени. Просто люблю шахматы, люблю играть, с удовольствием приезжаю второй год подряд. С семи лет как папа научил играть, с тех пор это и увлекло меня, так и продолжаю».



Максим Новиков, гроссмейстер (г. Тула): «Как Ботвинник учил - он говорил, что за двадцать минут перед партией надо прогуляться, и двадцать минут после партии - чтобы надышаться кислородом, чтобы отойти от партии, чтобы мозг отдохнул. В конце турнира тяжело играть, потому что накапливается усталость». В день турнира гости Спасского могли попробовать себя и в сеансе одновременной игры с гроссмейстером Максимом Новиковым. Мастер игры высоко отметил место проведения турнира. Воздух для шахматиста - отличный помощник. И в этот же день на главной сцене усадьбы состоялся разбор одной из партий Ивана Сергеевича Тургенева, а также лекция о её историческом контексте. Усадьба писателя по-прежнему наполнена шахматным духом и здесь уже готовятся к третьему шахматному турниру.





Анастасия Дорохова



