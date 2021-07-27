Под Орлом чиновников обязали починить стратегическую дорогу

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11:10, 27 июля 2021 года
Под Орлом чиновников обязали починить стратегическую дорогуИз-за опасного состояния переправы через ручей было нарушено транспортное сообщение между посёлком Красная Звезда и другими населёнными пунктами.
Урицкая межрайонная прокуратура по результатам выездной инспекции установила, что участок дороги Нарышкино – Сосково – Салтыки – п. Красная Звезда, пересекающий ручей, находится в опасном состоянии, из-за чего транспортное сообщение посёлком Красная Звезда и другими населёнными пунктами оказалось нарушено.
По результатам проверки главе администрации Урицкого района было внесено представление, после которого дорогу привели в порядок, – сообщили в ведомстве.
Артём Ежаков