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11:43, 27 июля 2021 года За сутки четверо орловцев стали жертвами COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 27 июля, за последние сутки в Орловской области выявлено 85 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 39 840).



Накануне выписано 79 орловцев (всего – 37 620). От последствий болезни скончалось 825 жителей региона (+4 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 23 032 (всего – 6 172 812), число выздоровевших – 20 116 (всего – 5 526 950). Общее число летальных исходов – 155 380 (+779 случаев за сутки).



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



