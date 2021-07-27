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12:13, 27 июля 2021 года На Орловщине завершается ремонт Русско-Бродского ДК Реставрация сельского Дома культуры в Верховском районе ведется в рамках национального проекта.





В Русско-Бродском поселении Верховского района Орловской области подходят к концу ремонтные работы в сельском Доме культуры. Здесь уже готовы крыша, потолки, электропроводка и металлический пандус, а внутренние и внешние стены ждёт завершающая покраска. Работы ведутся в рамках национального проекта «Культура» и оценены в 5,5 миллиона рублей.

Главный специалист по культуре районной администрации Оксана Белькович, комментируются приближающееся завершение капитального ремонта, заявила: «Благодаря проведённым в рамках нацпроекта «Культура» работам, старое здание сельского Дома культуры превратится в современный центр, где можно и саморазвитием заняться, и концерт посмотреть, и детей на занятия в кружки отвести, а у творческих коллективов появится больше возможностей для развития своих талантов». Подрядчик должен закончить ремонт к 31 августа.



Фото Управления культуры и архивного дела Орловской области







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Артём Ежаков



