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12:13, 27 июля 2021 года

На Орловщине завершается ремонт Русско-Бродского ДК

Реставрация сельского Дома культуры в Верховском районе ведется в рамках национального проекта.


В Русско-Бродском поселении Верховского района Орловской области подходят к концу ремонтные работы в сельском Доме культуры. Здесь уже готовы крыша, потолки, электропроводка и металлический пандус, а внутренние и внешние стены ждёт завершающая покраска. Работы ведутся в рамках национального проекта «Культура» и оценены в 5,5 миллиона рублей.
Главный специалист по культуре районной администрации Оксана Белькович, комментируются приближающееся завершение капитального ремонта, заявила: «Благодаря проведённым в рамках нацпроекта «Культура» работам, старое здание сельского Дома культуры превратится в современный центр, где можно и саморазвитием заняться, и концерт посмотреть, и детей на занятия в кружки отвести, а у творческих коллективов появится больше возможностей для развития своих талантов».
Подрядчик должен закончить ремонт к 31 августа.

Фото Управления культуры и архивного дела Орловской области



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Артём Ежаков
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