Орловские святые теперь будут созерцать прихожан Ахтырского собора

Их ликами расписали крестильный храм. Реставрационная работа шла несколько месяцев.

В Орле впервые появился малый храм, расписанный в честь Собора Орловских святых. Он находится на территории Ахтырского кафедрального собора. На стенах изображены преподобный Кукша Печерский, священноисповедник Георгий Косов, священномученики Иоанн Карабанов, Серафим (Остроумов), Иоанн Панков и его сыновья — мученики Николай и Петр Панковы, преподобный Макарий Алтайский, преподобноисповедник Сергий (Сребрянский).

Крестильный храм - небольшой, лики практически на уровне глаз, все черты и одеяние тщательно прорисованы в строгом соответствии с канонами иконописания. Роспись выполнена в русском стиле середины 15 века.

В течение четырёх месяцев над росписью трудились семь мастеров. Один из них – Андрей Патраков.

Андрей Патраков, художник: «Пока ты работаешь, это твоя работа. Когда ты заканчиваешь, то храм как ребёнок - живёт своей жизнью. И ты уже приходишь сюда и удивляешься - неужели мы всё это сами сделали?».

Дмитрий Никулин, иерей, ключарь Ахтырского собора: «Я очень рад, что роспись крестильного храма посвятили орловским святым. Когда люди приходят креститься, они видят своих земляков, тех людей, которые сейчас являются нашими покровителями и молитвенниками. И это очень радостно и отрадно».

Пока шли реставрационные работы, обряд крещения проводили в самом Ахтырском соборе. Теперь уже – в освящённом крестильном храме. А 8 сентября, по благословению Священного Синод Русской Православной Церкви, пройдет празднование Собора Орловских святых.