вторник 27.07.2021 12:26:50 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

12:17, 27 июля 2021 года

Орловские святые теперь будут созерцать прихожан Ахтырского собора

Их ликами расписали крестильный храм. Реставрационная работа шла несколько месяцев.


В Орле впервые появился малый храм, расписанный в честь Собора Орловских святых. Он находится на территории Ахтырского кафедрального собора. На стенах изображены преподобный Кукша Печерский, священноисповедник Георгий Косов, священномученики Иоанн Карабанов, Серафим (Остроумов), Иоанн Панков и его сыновья — мученики Николай и Петр Панковы, преподобный Макарий Алтайский, преподобноисповедник Сергий (Сребрянский).
 
Крестильный храм - небольшой, лики практически на уровне глаз, все черты и одеяние тщательно прорисованы в строгом соответствии с канонами иконописания. Роспись выполнена в русском стиле середины 15 века. 
 
В течение четырёх месяцев над росписью трудились семь мастеров. Один из них – Андрей Патраков.
 
Андрей Патраков, художник: «Пока ты работаешь, это твоя работа. Когда ты заканчиваешь, то храм как ребёнок - живёт своей жизнью. И ты уже приходишь сюда и удивляешься - неужели мы всё это сами сделали?».
 
Дмитрий Никулин, иерей, ключарь Ахтырского собора: «Я очень рад, что роспись крестильного храма посвятили орловским святым. Когда люди приходят креститься, они видят своих земляков, тех людей, которые сейчас являются нашими покровителями и молитвенниками. И это очень радостно и отрадно».
 
Пока шли реставрационные работы, обряд крещения проводили в самом Ахтырском соборе. Теперь уже – в освящённом крестильном храме. А 8 сентября, по благословению Священного Синод Русской Православной Церкви, пройдет празднование Собора Орловских святых.



Татьяна Тимохина
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.