Главная » Новости



12:38, 27 июля 2021 года На страже лесов В Орловской области введён повышенный уровень противопожарной готовности. На страже – специалисты лесопожарного центра. Им в помощь – парк противопожарной техники, который пополнился благодаря нацпроекту «Экология». Корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина познакомилась с новой техникой и людьми, которые на ней работают.





Пока идёт дождь, в лесопожарном центре спокойны. Но в жаркие засушливые дни лесопожарной бригаде покой только снится. Патрулирование проводят ежедневно. Малейшее возгорание может привести к беде. Андрей Евсиков, и.о. директора Орловского лесопожарного центра: «На моей памяти последний большой пожар был в 2010 году. Тогда было жаркое, засушливое лето. Причиной пожара стал человеческий фактор - подпалили солому, и перешло всё в лес. Тушили мы старой техникой - у нас была единственная пожарная машина 70-х годов и два трактора». Сейчас оснащённость пожарных бригад гораздо лучше. Только в этом году на спецтехнику и оборудование выделили порядка 37 млн рублей. В рамках нацпроекта «Экология» по региональной программе «Сохранения лесов». Игорь Лебедев, начальник управления лесами Орловской области: «В этом году купили четыре автомобиля «Земляк», заключили контракт, и в скором времени к нам поступят пять тракторов с тележками, кроме этого, объявили аукцион на мотовездеходы в количестве пяти штук». С новой техникой работать гораздо проще. В цистерну «Земляка» помещается 3 тонны воды. Её достаточно, чтобы заправить 20 ранцевых огнетушителей, в каждый помещается 16 литров. Можно подключить мотопомпу и тушить огонь с машины. В задачах службы не только тушение пожаров, но и профилактика, в том числе создание минерализованных полос и уход за противопожарными дорогами. Для этих целей вместо плуга используют многофункциональный трактор с дисковой бороной с захватом два метра. Работа идет быстрее и эффективней. Однако кадров в лесничестве не хватает. Те, кто трудятся, в основном, потомственные лесоводы, для них эта работа - призвание. Игорь Лебедев, начальник управления лесами Орловской области: «Хотелось бы поднять заработную плату тем людям, которые работают на этой технике. Минимальная у них заработная плата. Об этом все знают, об этом все говорят, но – «воз и ныне там». А вот нарушителей противопожарного режима немало. Чаще всего пожары случаются по вине людей - костры, окурки или даже брошенная бутылка могут спровоцировать возгорание. В этом году, к счастью, пожаров в лесу не зафиксировано, но на нарушителей противопожарной безопасности составлено шесть протоколов.





Татьяна Тимохина



