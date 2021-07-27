Главная » Новости



13:03, 27 июля 2021 года Пожилая орловчанка отдала лже-полицейскому 675 тысяч рублей Злоумышленник сыграл на страхе пенсионерки потерять сбережения.





Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Мценский» расследуют уголовное дело о мошенничестве, совершенном в отношении 65-летней местной жительницы. Как рассказала сама потерпевшая, ей позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов, заявивший, что её деньги пытаются похитить. Чтобы этому помешать, женщина по «инструкции» полицейского десятками переводов через банкомат отправила на «безопасный счет» 675 тысяч рублей. Глаза на мошенничество её раскрыли в банке, куда она пришла рассказать о случившемся, – сообщили в УМВД.



Расследование продолжается. Если злоумышленника найдут, то ему будет грозить до 6 лет тюрьмы.



Сотрудники регионального УМВД снова напоминают о возможности подмены телефонных номеров (8-800, 8-495, 8-499 и т.д.) и связанным с этим мошенничеством. Никогда не сообщайте личную информацию и данные карты, не отправляйте пустые СМС или с набором цифр, а также не берите кредиты, руководствуясь чьми-либо инструкциями.



Также с недоверием отнеситесь к любым сообщениям о взломах ваших банковских учетных данных и попытках украсть средства. При получении любой такой информации, а также при попытках добычи собеседником ваших персональных данных – завершите разговор и сами перезвоните в службу поддержки банка, однако набирайте номер заново.



Читайте также: Телефонные мошенники лишили двух молодых орловчанок 1 млн 850 тыс. рублей





Артём Ежаков



