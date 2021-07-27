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14:18, 27 июля 2021 года

Под Орлом дачников лишили воды

Люди пытались решить проблему сами, но безуспешно. Корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Опанасюк помогла найти выход из сложившейся ситуации.


Садоводческое товарищество «Сталь» находится в Орловском районе. Его членами являются больше полутысячи человек. Уже пару месяцев они живут, как в пустыне - за окном все чаще плюс 30 и полное отсутствие воды. Точнее, вода - есть, вот только пользоваться ею нельзя. 
 
Изначально дачники пользовались двумя источниками воды. К их услугам была насосная станция, которая качала воду из реки. Установлена она была 40 лет назад сталепрокатным заводом. Кроме того, есть и лицензированная водонапорная башня и скважина. С проблемой люди столкнулись этой весной, когда один из членов товарищества написал жалобу в прокуратуру о том, что здесь неправильно пользуются природными ресурсами. Надзорные органы ждать себя не заставили - проверили все лицензии, отчёты, документы. Как выяснилось, в связи с поправкой в водный кодекс был отменён пункт о том, что садоводы могут пользоваться водой бесплатно. Чтобы было гарантированное водоснабжение, необходимо заключить договор водопользования. Для оформления договора нужно собрать пакет документов. И здесь члены правления СНТ «Сталь» пошли по ложному пути. Собирая информацию, они выяснили, что для заключения договора необходима немалая сумма - от 700 тысяч до 2 миллионов рублей. Этот миф развенчали в Управлении экологического надзора и природопользования департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области. 
 
В отделе водных ресурсов пояснили, что по закону с 2020 года действительно нужно заключать договоры водопользования. Но, правда, без двух миллионов рублей. Для садоводческих товариществ есть постановление Правительства № 904 от 11 июня 2021, и оно даёт возможность сделать это совершенно бесплатно. 
 
Елена Смирнова, главный специалист отдела водных ресурсов управления экологического надзора и природопользования департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области: «Садоводческому товариществу «Сталь» необходимо заключить договор водопользования. Правила заключения договора водопользования определены постановлением Правительства РФ № 165. Для заключения договора водопользования необходимо обратиться с заявлением и обосновывающими материалами в департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Все необходимые консультации по данному вопросу можно получить в управлении экологического надзора и природопользования по адресу: город Орёл, улица Шаумяна, 16».
 
Теперь уже от дачников зависит, насколько быстро они соберут документы, чтобы подключиться к водоснабжению официально.



Юлия Опанасюк
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