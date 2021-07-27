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14:59, 27 июля 2021 года

Орловская прокуратура нашла более 4 тыс. нарушений в уголовно-правовой статистике

Таковы итоги работы ведомства в этом направлении в первом полугодии.


Прокуратурой Орловской области в первом полугодии 2021-го выявлено свыше 4 тыс. нарушений в сфере уголовно правовой статистики, – заявили в ведомстве. Среди таких просчётов – 340 случаев ненадлежащего отражения данных о гражданах, совершивших преступления против несовершеннолетних, 84 раза неправильно фиксировались повторные преступления граждан, а в 23 случаях вводились некорректные данные о нарушениях закона в алко- и наркобреду.

К дисциплинарной ответственности за некорректную статистику было привлечено 345 должностных лиц, из них 54 – руководители подразделений областных правоохранительных органов.


Артём Ежаков
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