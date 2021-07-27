Главная » Новости



15:19, 27 июля 2021 года Орловские медики: ковид стал злее Сейчас в ковидных отделениях больницы им. Семашко в Орле находится 300 пациентов, есть свободные койки. Однако много тяжелых больных - 55 человек и некоторые их них на ИВЛ. О том, как ведет себя сегодня коронавирус, и что настораживает врачей, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская.





Заведующая пульмонологическим отделением Елена Камеш борется с ковидом уже второй год. Говорит, что характер врага меняется.



Елена Камеш, заведующая пульмонологическим отделением больницы им. Н.А Семашко: «Вирус сегодняшний несколько злее предыдущих, потому что у нас больше тяжелых больных, более молодой контингент поступивших. Это очень настораживает, потому что это работоспособное население, которое лежит у нас длительное время, порой даже месяцами».

Симптомы остались прежние - температура, кашель, слабость, диарея, но они развиваются быстрее, и во много раз больше тяжелых случаев по сравнению с ситуацией полугодичной давности. В отделении реанимации ситуация не переставала быть серьезной. Койки в основном заняты.



Елена Анисимова, заведующая реанимационным отделением больницы им. Н.А Семашко: «Ковид молодеет. Стало больше больных 40-50 лет. Сейчас ковид у очень многих людей развивается очень стремительно. Если поступают больные с 10% поражения, то через три дня у них уже 70%».

Всё для лечения больных с ковид в больнице есть, говорит главный врач, но он уверен, что справиться с новой коронавирусной инфекцией можно только с помощью массовой вакцинации.



Игорь Дробязгин, главный врач больницы им. Н.А Семашко: «Если бы люди провели вакцинацию в апреле-мае, то сегодня у нас бы не было ни одного больного, в реанимации по крайней мере. Потому что вакцинация предупреждает тяжелое состояние больных, и тот больной, который прошел вакцинацию, не попадет в реанимацию».

Прививка на 100% не защищает от ковида, считают врачи, но облегчает течение заболевания. Говорят, вакцинироваться нужно и после болезни, когда антитела начнут снижаться.



Елена Камеш, заведующая пульмонологическим отделением больницы им. Н.А Семашко: «Если вы перенесли коронавирусную инфекцию, и у вас есть антитела больше 10 (при референсном значении 1.1,), прививаться пока не надо. Нужно просто контролировать и смотреть по времени. Если вы прививались или болели полгода или даже год назад, лучше привиться».

Ещё очень важно не заразиться ковидом между прививками. Однако вакцинировались вы или нет, если несколько дней держится температура и одышка, надо срочно вызывать скорую помощь и ехать в больницу.





Елена Литинская



