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16:00, 27 июля 2021 года Орловские пункты вакцинации от COVID-19 появились на мобильных картах Геоточки прививочных кабинетов отображаются в Google и Яндексе.





На Google и Яндекс картах Орловской области стала отображаться информация о пунктах вакцинации. Выбрав геоточку удобного прививочного кабинета, можно проложить к нему кратчайший маршрут – потребуется всего лишь ввести «вакцинация» или «где сделать прививку» в строке поиска «Яндекс.Карты» и «вакцинация рядом» или «пункты вакцинации» в Google Картах. Там же доступна информация о графике работы и телефон поддержки.



На картах собраны данные почти о 6 тыс. объектах на территории страны. Данные регулярно обновляются.





Артём Ежаков



