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16:17, 27 июля 2021 года

Сегодня в Орле состоялась презентация книги Геннадия Афанасьева «Незримый фронт»

В ней собраны фотографии и документы, свидетельствующие о работе советской контрразведки в годы Великой Отечественной войны.


Сегодня в Орле, в военно-историческом музее состоялась презентация книги Геннадия Афанасьева «Незримый фронт». Большую её часть составляют впервые опубликованные фотографии и документы о разведывательной и диверсионной деятельности контрразведки, НКВД, КГБ, а также истребительных батальонов, партизанского и подпольного движения в годы Великой Отечественной войны. Книга создана на основе архивных данных при поддержке руководства и Совета ветеранов Управления ФСБ по Орловской области. Автор трудился над ней 15 лет, большинство материалов было под грифом «секретно».

Геннадий Афанасьев, автор книги «Незримый фронт»: «Процесс рассекречивания очень сложен, нужно создавать комиссию по каждому листу документа. Агентурный фонд, сама оперативная методика чекистской розыскной работы вся секретна».

Сборник вышел небольшим тиражом, всего 500 экземпляров. Книги поступят в библиотеки и музеи.

«Незримый фронт» не подводит черту в истории оперативной работы чекистов в годы войны. Он может стать материалом для научных исследований историков и краеведов. От Управления ФСБ автору вручили благодарственное письмо.


Татьяна Тимохина
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