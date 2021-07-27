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17:00, 27 июля 2021 года На Орловщине снизилась активность клещей За минувшую неделю паразиты укусили 58 человек, в 21 случае это были дети.





С начала текущего года в Орловской области к медикам с укусами клещей обратился 1 841 житель региона, среди них – 527 детей. На прошлой неделе эти паукообразные атаковали 58 раз, в 21 случаях пострадали дети. Год назад клещи покусали на 8% больше орловцев.



16,8% проверенных клещей оказались инфицированы возбудителями боррелиоза (15,3% год назад). Возбудители гранулоцитарного анаплазмоза нашли у 0,85% паразитов, моноцитарного эрлихиоза – у 0,3%.



Акарицидную обработку провели на 337 га общественных территорий и 135 га территорий детских лагерей.



За профессиональным извлечением клеща из тела следует обратиться в медучреждение, а затем отдать паразита на исследование. Со списком лабораторий можно ознакомиться здесь.





Артём Ежаков



