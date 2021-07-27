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17:11, 27 июля 2021 года В ДТП на Орловщине пострадала 72-летняя пенсионерка К счастью, травмы оказались несерьёзными.





27 июля около полудня в поселке Покровское 72-летний пенсионер «уронил» «Жигули» в кювет. Водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением в районе дома №83 по улице Ленина. Травмы получила его пассажирка-ровесница. После медицинского осмотра медики отпустили пострадавшую, – сообщили в областном УМВД.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Артём Ежаков



