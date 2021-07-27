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17:29, 27 июля 2021 года Старец Илий заболел COVID-19 Состояние схиархимандрита удовлетворительное.





Схиархимандрит и личный духовник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла отец Илий (Ноздрин) заболел COVID-19. Об этом сообщили в РПЦ. Сообщается, что состояние старца удовлетворительное, он находится под наблюдением врачей.



Оптинский старец Илий – уроженец села Становой Колодезь Орловской области. 8 марта схиархимандриту исполнилось 89 лет.





Артём Ежаков



