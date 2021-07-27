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17:48, 27 июля 2021 года

В Орле на ремонт 16 улиц направят 100 миллионов рублей

Об этой сумме накануне говорил губернатор Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.


В Орле губернатором Клычковым подписано постановление о выделении 100 миллионов рублей для дорожного ремонта 16 улиц. По информации главы областного департамента дорожного хозяйства Алексея Субботина, это следующие адреса:

• Микрорайон «Зареченский» (ул. Емлютина, ул. Генерала армии Ковалева, ул. Разведчика Воробьева, ул. Полковника Старинова, ул. Зареченская);
• 909 квартал (ул. Машкарина, ул. Саханская, ул. Чечневой, ул. Планерная),
• Микрорайон «Ботаника» (пер. Пищевой, ул. 5 Орловской стрелковой дивизии);
• Ул. 8 Марта;
• Ул. Циолковского;
• Ул. Достоевского;
• Пер. Ягодный;
• Ул. Базовая.

По информации чиновника, в текущем году в Орле планируется обновить дорожное покрытие на площади в 72,4 тыс. м2.


Артём Ежаков
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