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17:48, 27 июля 2021 года В Орле на ремонт 16 улиц направят 100 миллионов рублей Об этой сумме накануне говорил губернатор Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.





В Орле губернатором Клычковым подписано постановление о выделении 100 миллионов рублей для дорожного ремонта 16 улиц. По информации главы областного департамента дорожного хозяйства Алексея Субботина, это следующие адреса:



• Микрорайон «Зареченский» (ул. Емлютина, ул. Генерала армии Ковалева, ул. Разведчика Воробьева, ул. Полковника Старинова, ул. Зареченская);

• 909 квартал (ул. Машкарина, ул. Саханская, ул. Чечневой, ул. Планерная),

• Микрорайон «Ботаника» (пер. Пищевой, ул. 5 Орловской стрелковой дивизии);

• Ул. 8 Марта;

• Ул. Циолковского;

• Ул. Достоевского;

• Пер. Ягодный;

• Ул. Базовая.



По информации чиновника, в текущем году в Орле планируется обновить дорожное покрытие на площади в 72,4 тыс. м2.





Артём Ежаков



