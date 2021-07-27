Главная » Новости



18:17, 27 июля 2021 года Андрей Клычков совершил рабочую поездку в Мценск Глава региона посетил предприятие по переработке медного лома, узнал, как продвигается ремонт моста и путепровода, а также заглянул в Мценскую ЦРБ.





Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков посетил предприятие по переработке медного лома и печатных плат из отработанного электрооборудования. Здесь получают восстановленные металлы высокой степени очистки. Это самый масштабный проект на территории опережающего социально-экономического развития «Мценск».



Как рассказал генеральный директор предприятия Максим Лобанов, сейчас в штате работают 350 человек, планируется расширение до 450. Правда, для этого потребуются дополнительные инвестиции около 1 миллиарда 700 миллионов рублей. При том, что в предприятие уже вложено почти 4,5 миллиарда. Реализация планов позволит уже в следующем году вдвое увеличить медеплавильное производство.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «За два года функционирования ТОСЭР появилось уже 13 резидентов, в ближайшее время ещё несколько резидентов планируют получить статус. И мы в ближайшее время уже выполним 10-летний план по количеству рабочих мест и количеству предприятий».

Масштабу производства должна соответствовать и инфраструктура. Администрация Мценска в этом направлении напряжённо работает. В ближайшие месяцы будут запущены два важных дорожных объекта - путепровод над железной дорогой и мост через Зушу, ремонтирующийся уже много лет. Работы, наконец-то, на завершающей стадии.



Глава региона во время рабочей поездке побывал и в мценской больнице. Повод актуальный - вакцинация. Здесь была обнаружена проблема, характерная для многих районных больниц Орловщины: данные о количестве вакцинированных за день не сразу заносятся в реестр, поскольку мобильные ФАПы приезжают из отдалённых населённых пунктов района поздно вечером. Как отметил Андрей Клычков, такая задержка приводит к тому, что в федеральной базе видят наличие неиспользованной вакцины. Проблему в ЦРБ обещали решить.



С учётом работы ФАПов, выездных бригад и самой поликлиники районная больница сегодня ежедневно вакцинирует около сотни амчан. Первую дозу вакцины здесь получили уже больше 11 тысяч местных жителей.





Антон Киселёв



