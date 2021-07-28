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21:20, 27 июля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Коронавирус стал злее и стремительней. Вся надежда на вакцинацию.



- Налоги и рабочие места. Крупнейший резидент ТОСЭР запустил новое производство.



- Орловские дачники в этом сезоне остались без полива. Проблему помогла решить корреспондент ГТРК «Орёл».



- В Орле состоялась презентация книги Геннадия Афанасьева «Незримый фронт». В ней собраны фотографии и документы, свидетельствующие о работе советской контрразведки в годы Великой Отечественной войны.



- Интеллектуальные баталии на аллеях Спасского-Лутовиново. Родовое имение писателя вновь собрало шахматистов всех возрастов.



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