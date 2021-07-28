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6:26, 28 июля 2021 года У простых орловцев упал интерес к микрозаймам Всего в первом квартале текущего года жителями региона (включая бизнес) заключен 1 401 договор с МФО.





В Орловской области в январе-марте 2021 года заключено 1 401 соглашение с микрофинансовыми организациями на общую сумму примерно в 148 миллионов рублей, что существенно меньше, чем год назад. На это повлиял рухнувший спрос среди простого населения. Рядовые граждане за первые три месяца текущего года оформили на себя 23,4 миллиона рублей – просадка на 75%.



Тем не менее, малый и средний бизнес активнее пользуется подобного рода кредитами, взяв в общей сложности 73 микрозайма на 124 миллиона рублей. Это на 20% больше, чем было ранее, – сообщили в Центробанке.





Артём Ежаков



