среда 28.07.2021 13:40:21 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

6:26, 28 июля 2021 года

У простых орловцев упал интерес к микрозаймам

Всего в первом квартале текущего года жителями региона (включая бизнес) заключен 1 401 договор с МФО.


В Орловской области в январе-марте 2021 года заключено 1 401 соглашение с микрофинансовыми организациями на общую сумму примерно в 148 миллионов рублей, что существенно меньше, чем год назад. На это повлиял рухнувший спрос среди простого населения. Рядовые граждане за первые три месяца текущего года оформили на себя 23,4 миллиона рублей – просадка на 75%.

Тем не менее, малый и средний бизнес активнее пользуется подобного рода кредитами, взяв в общей сложности 73 микрозайма на 124 миллиона рублей. Это на 20% больше, чем было ранее, – сообщили в Центробанке.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.