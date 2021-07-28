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7:13, 28 июля 2021 года Орловские сельские труженики не потеряют пенсионную надбавку при переезде в город Об этом заявили в региональном отделении ПФР.





Жители орловских глубинок, решившие переехать в город, сохранят 25-процентную пенсионную надбавку за стаж сельской работы. Она назначается при условии достижения 30 лет сельхозстажа, проживания в деревне и прекращения работы. Если раньше получатель такой льготы, уезжавший в город, лишался её, то уже с нового года надбавка будет сохраняться. В ПФР самостоятельно восстановят выплату тем гражданам, которым пересчитали пенсию без учёта повышения фиксированной выплаты за работу в сельском хозяйстве.





Артём Ежаков



